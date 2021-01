Italcave Real Statte, tre gare in sette giorni: riparte il campionato

Dopo il periodo di pausa, si ricomincia a giocare e lo si fa nella maniera più intensa: Montesilvano, Pelletterie e Bisceglie. Il calendario dell'Italcave Real Statte è piuttosto fitto. Infatti, il primo impegno del nuovo anno è la trasferta contro la compagine abruzzese, valevole per il recupero dell'ottavo turno di campionato. Nel giorno dell'Epifania, le rossoblù dovranno vedersela con la Pelletterie, recuperando di fatto il secondo turno. Il 10 gennaio, invece, le ragazze guidate da coach Marzella sfideranno al PalaCurtivecchi il Bisceglie, per il derby pugliese.

Tanti impegni, dunque, per le ragazze rossoblù, che al momento sono stazionate al centro della classifica, presentando tanti asterischi. Le partite da recuperare potranno disegnare in maniera trasparente una classifica non del tutto definitiva per i rinvii nel corso della stagione per la situazione relativa al Covid-19. L'ultimo recupero sarà contro il Cagliari, il 9 febbraio. Tuttavia, la concentrazione è rivolta al match contro il Montesilvano. Le biancazzurre hanno perso una sola partita: contro la capolista Falconara. Quindi, si presentano come un'avversaria ostica e in fiducia per lo score di risultati ottenuti fin qui.

Il fattore chiave deve essere la calma nel pensare partita dopo partita, come evidenzia lo stesso tecnico Marzella: "Tornare in campo così assiduamente sarà strano, ma in questo pazzo campionato abbiamo capito che siamo abituati a tutto". Le festività dell'Italcave Real Statte sono state in campo. L'allenamento quotidiano ha aiutato l'intero gruppo a pensare all'unico obiettivo: vincere. L'unica incognita, come sottolinea lo stesso allenatore, è il ritmo di gioco dopo tanto tempo di assenza dalle gare ufficiali. Dunque, quest'ultimo fattore va recuperato nel corso della stagione, partendo già dall'imminente impegno contro il Montesilvano.