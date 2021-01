Atalanta-Sassuolo 5-1, show della dea

Nel primo turno del 2021 il Sassuolo perde clamorosamente per 5-1 a casa dell'Atalanta al Gewiss stadium. Neroverdi a sorpresa senza Djuricic che non va nemmeno in panchina a causa di una precedente discussione col tecnico neroverde Roberto De Zerbi. Gasperini invece conferma Zapata unica punta con al sue spalle Ilicic e Pessina. Cronaca. Primo tempo totalmente a tinte nerazzurre, al 14' bergamaschi in vantaggio con Duvan Zapata che si fa largo in area e insacca alle spalle di Consigli. Una manciata di minuti dopo Hateboer impegna il portiere neroverde. E' ancora un ispiratissimo Zapata a creare scompiglio in area al 35', ma la sua conclusione si stampa sul palo. E' però solo il preludio al raddoppio della dea che arriva allo scadere di tempo grazie a Pessina ben servito da Ilicic.

Nella ripresa il copione non cambia, al 49' arriva il tris dell'Atalanta: Freuler serve Zapata che deve solo mettere in porta centrando la sua personale doppietta. De Zerbi cerca di dare una scossa ala squadra mettendo dentro Obiang e Defrel per Maxime Lopez e Caputo, ma senza ottenere i frutti sperati perchè al 57' arriva il poker dei padroni di casa ad opera di Gosens. Gasperini si gioca la carta Muriel, che come spesso succede trasforma in oro i pochi minuti a disposizione trovando il gol del 5-0 su assist di Freuler, il secondo di giornata. Il Sassuolo, quando ormai il risultato è in ghiaccio, trova il gol della bandiera con Chiriches. Troppo poco per salvare una giornata nerissima. Finisce 5-1 per l'Atalanta contro un Sassuolo brutto brutto.