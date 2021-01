Benevento-Milan 0-2: Kessie-Leao in gol, i giallorossi non demeritano

Il Benevento, tra le squadre più in forma del momento in Serie A, affronta tra le mura amica la capolista Milan, orfana di Ibrahomivic. Mister Inzaghi conferma il suo undici “ideale” con Schiattarella in regia e Ionita ed Hetemaj ai suoi fianchi. Confermati in blocco difesa e attacco dopo le recenti ottime prestazioni di ambedue i reparti. Nel Milan confermate le assenze già in agenda, mister Pioli rilancia dal 1’ Kessie al rientro dalla squalifica e lo affianca a Tonali che stringe i denti dopo il fastidio accusato in settimana. In attacco ancora Leao supportato da Calhanoglu, Rebic e Diaz.

Il Milan si conferma tra le squadre più micidiali nel primo quarto d’ora e al 14’ guadagna un calcio di rigore per atterramento di Rebic da parte di Tuia: il difensore giallorosso manca l’intervento sulla palla e prende solo l’attaccante rossonero. Dagli undici metri Kessie non sbaglia e spiazza Montipò per il vantaggio del Milan. Al 20’ il Benevento va ad un soffio dal pareggio: splendida conclusione di Insigne dal limite dell’area, su appoggio di testa di Letizia, che batte Donnarumma ma si infrange sul legno alla sinistra del portiere rossonero. Al 34’ il Milan resta in 10 per l’espulsione di Tonali: in un primo momento l’arbitro Pasqua aveva dato solo il giallo al centrocampista rossonero ma, dopo aver rivisto l’azione al VAR, il direttore di gara ha cambiato il colore del cartellino spedendo il nazionale azzurro sotto la doccia con largo anticipo. Il Benevento ci prova al 37’ con una gran botta di Letizia ma Donnarumma devia sopra la traversa. Nell’occasione il terzino giallorosso si infortuna e deve abbandonare il campo sostituito da Improta. Al 44’ ci prova di nuovo Insigne ma il tiro, pur potente, è centrale e Donnarumma blocca la sfera. Pasqua concede 3’ di recupero al termine dei quali decreta la fine della prima frazione di gioco.

Mister Inzaghi inserisce anche Moncini per Hetemaj con il chiaro intento di attaccare maggiormente il Milan in 10 uomini ma sono i rossoneri che al 49’ trovano il raddoppio. Tocco in profondità di Rebic per Leao, Montipò tenta l'uscita, il portoghese aggancia la sfera, il portiere giallorosso non rientra tra i pali e l'attaccante del Milan lo trafigge con un velenoso pallonetto sul palo lungo. Al 52’ i padroni di casa sfiorano il gol con un tacco di Insigne, servito dalla destra da Improta, che non trova di poco lo specchio della porta. Il Benevento ce la mette tutta e ci prova anche con Ionita e Lapadula ma senza fortuna. Al quarto d’ora i padroni di casa hanno l’occasione per riaprire la gara: Krunic atterra in area Caprari che stava per calciare in porta e per Pasqua è rigore. Dagli undici metri va lo stesso Caprari che spiazza Donnarumma ma spedisce palla sul fondo. Si resta quindi sullo 0-2. Al 69’ ancora Benevento pericoloso con Lapadula che prova la conclusione indirizzando palla all’angolino ma Donnarumma dice di no all’attaccante italo-peruviano. Al 72’ palo per il Milan con la conclusione di Calhanoglu che si stampa sulla base del legno alla destra di Montipò. Nulla aveva potuto il portiere giallorosso proteso in tuffo sul tiro del centrocampista turco. All’84’ ancora un palo per il Milan: Kessie scambia con Calhanoglu e poi va alla conclusione rasoterra dal limite ma la sfera sbatte sulla base del palo alla destra di Montipò e poi, dopo aver attraversato tutto lo specchio della porta, esce fuori. All’88’ si rende pericoloso il Benevento con Schiattarella che va alla conclusione di destro ma la palla, complice anche una deviazione di un avversario, termina di poco sul fondo. Sul conseguente angolo ci prova Glik che non inquadra per poco la porta. Il direttore di gara concede 4’ di recupero al termine dei quali manda tutti negli spogliatoi. Il Benevento, pur giocando una grande partita, non riescono a bucare la porta del Milan che vince per 2-0 nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Tonali al 37’ del primo tempo.

IL TABELLINO