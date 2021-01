Caiata si candiderà consigliere federale al fianco di Gravina

Il presidente del Potenza Salvatore Caiata si candiderà consigliere federale al fianco di Gabriele Gravina. E' questa l'anticipazione e prima notizia dell'anno data da Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata. Si voterà il 22 febbraio La candidatura del numero uno rossoblu, membro del consiglio direttivo della Lega Pro, è stata già ufficializzata in Figc. "Ho ricevuto diverse sollecitazioni dai colleghi della categoria e non posso negare una certa emozione ad affrontare questo impegno. Sarebbe una cosa molto importante per la Basilicata che in passato ha potuto contare qualcosa grazie al solo compianto Umberto Di Pasca. Lui è stato il primo presidente del Comitato regionale Lucano, poi, in qualità di consigliere federale, anche Presidente della Commissione Impianti sportivi della Figc. - sottolinea Caiata - Se dovesse avvenire la mia elezione sarebbe la prima volta dal mondo del professionismo. E voglio ricordare che il Potenza è attualmente la unica società professionistica della nostra regione". Prosegue Caiata: "C'è molto da fare nel calcio, e uno dei temi principali della mia piattaforma sarà la sostenibilità. La mia prima mossa, se sarò rieletto il 22 febbraio, sarà l'annuncio della riforma dei campionati".