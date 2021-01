Milan. Pioli: "Vittoria meritata, ora subito testa alla Juventus"

Dopo la vittoria del Milan sul Benevento nel match di questo pomeriggio al "Vigorito", mister Pioli, tecnico dei rossoneri, ha commentato così la partita ai microfoni di Sky:

“Leao ha grandi potenzialità e siamo felici che le stia dimostrando con continuità. Abbiamo tanti giovani e ci vuole pazienza ma pretendiamo molto da loro. Ci abbiamo messo anima, cuore, qualità, è un’altra vittoria pesante.

Non ci facciamo mettere pressione dagli avversari perché ce la mettiamo da soli. Qualcosina abbiamo lasciato al Benevento ma poi la nostra compattezza ci ha permesso di portare a casa un risultato importante. Ci godiamo questi tre punti e andiamo a vedere la Juventus così ci prepariamo al prossimo avversario.

Tonali? L’ho abbracciato nello spogliatoio ed era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci. Il VAR, e questa non vuole essere una critica, fa sembrare alcuni falli più volenti di quanto in realtà siano: con il fermo immagine si ha una visione diversa rispetto alla realtà. Sandro imparerà da questo episodio.

Dobbiamo pensare una partita alla volta godendoci il cammino. Continuo a ritenere la Juventus, il Napoli e l’Inter davanti a tutti per lo Scudetto. La classifica la guarderemo ad aprile, ora mancano troppe partite e non c'è neanche la forza mentale per guardare oltre la prossima”.