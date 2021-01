Benevento. Inzaghi: "Certi errori fanno crescere ma niente più regali"

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, pur cosciente della bella prestazione offerta dai suoi ragazzi contro il Milan, non può che essere amareggiato per la sconfitta subita. Queste le sue parole nel post-gara:

"Perdere col Milan e rammaricarsi vuol dire che stiamo facendo Benissimo. Dal punto di vista della prestazione siamo soddisfatti. Questa partita fa il paio con quella contro il Sassuolo anche se oggi avevamo contro il portiere più forte d'Europa. C'è ancora da migliorare ma sono soddisfatto.

Certi errori ci faranno crescere. Sappiamo che non si possono regalare certi gol a squadre come il Milan: se vogliono farci gol devono sudarselo. Il fatto, però, di giocarcela alla pari contro tutti ci fa essere orgogliosi.

Mercato? Se ci sarà l'occasione giusta la società si farà trovare pronta ma vogliamo anzitutto curare un gruppo che ci ha prima portato in A e che ora sta facendo già molto bene.

Contro il Milan non sarà mai una gara come tante, un po' come quelle contro mio fratello Simone. Juve-Milan? Tiferò per il Milan perché mi ha dato tanto.

Per quanto riguarda l'inizio dell'azione, penso che bisogna capire quando si può farlo in un certo modo e quando no. Non sono qui per fare colpe perché sappiamo che la costruzione dal basso ci costerà qualche gol ma ce ne potrà far fare tanti altri. Se non giocassimo come sappiamo non avremmo speranze di salvarci. Tuttavia, quando c'è molta pressione si può anche cambiare modo.

Letizia ha sentito tirare il flessore dopo la conclusione. Perdiamo un giocatore molto importante ma abbiamo sostituti validi in rosa".