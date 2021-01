Benevento. Immeritato il k.o. col Milan ma ci vuole meno ingenuità

Pippo Inzaghi, da persona intellettualmente onesta quale è, lo ha ammesso nell'immediato post-partita: non si possono concedere dei gol come quelli che il Benevento ha concesso ieri al Milan. Due regali dei quali i rossoneri non avevano bisogno e che una squadra come quella giallorossa non può permettersi di fare.

Lo stesso tecnico giallorosso, parlando del rigore concesso per fallo di Tuia su Rebic, ha anche detto che va bene la costruzione dell'azione dal basso ma bisogna anche capire in quali momenti si devono cercare situazioni alternative per non incappare in "incidenti" come quello occorso ieri.

Al netto degli errori dei singoli, come quello di Montipò sul secondo gol siglato da Leao, il Benevento, al cospetto della capolista Milan, ha giocato alla pari per 90' ed è risultato superiore in molte statistiche a cominciare dal possesso palla per finire con i tiri in porta pur uscendo dal campo con 0 punti e 0 gol segnati.

Il computo dei tiri totali è stato di 24-10 per i giallorossi e di 7-5, sempre per i ragazzi di Inzaghi, se si considerano solo i tiri finiti nello specchio della porta. Statistiche che danno la dimensione della buona prestazione offerta dalla Strega che è stata vittima più della sfortuna e della bravura di Donnarumma che di errori propri.

Continua l'astinenza da gol di Lapadula che, però, anche ieri si è reso protagonista di una prestazione di "sostanza" con la quale ha dato una grande mano ai compagni in fase difensiva e non solo: l'ex attaccante proprio del Milan ha anche calciato un paio di volte verso la porta avversaria trovando, però, sempre il portiere rossonero a sbarrargli la strada. Forse ci sarebbe bisogno di una valida alternativa all'italo-peruviano che possa permettere a mister Inzaghi anche di variare la tipologia di gioco. Il Moncini visto ieri non è parso all'altezza del compito e quindi si spera in un intervento sul mercato.

Chi, invece, sta diventando un caso nella formazione giallorossa è Nicholas Viola: il centrocampista calabrese è ormai assente da circa un anno, se si escludono i 45' giocati in Coppa Italia contro l'Empoli. Il numero 10 giallorosso pareva essere rientrato stabilmente in gruppo salvo e se ne attendeva con spasmodica impazienza il ritorno in campo ma contro il Milan non era nemmeno nella lista convocati e nessuno ha dato spiegazioni in merito. Il D.s. Foggia, in una recente intervista, ha dichiarato che Viola sarà il grande acquisto del Benevento per il mercato di gennaio: i tifosi giallorossi lo sperano vivamente.