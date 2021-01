San Luca, tra Covid e mercato

Il San Luca lavora in vista della ripresa del campionato, ma tengono banco i presunti casi Covid, segnalati oggi da Gazzetta del Sud: sarebbero infatti cinque i calciatori positivi.

Riunione tra le componenti del club anche per pianificare eventuali interventi di calciomercato. Serve infatti il sostituto di De Miranda, oltre ad almeno due Under e sopratutto un attaccante per rimpolpare il reparto avanzato.

Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle mosse, extracampo, del club giallorosso