Potenza, Giosa e Sales restano gli obiettivi in difesa Vicino Bruzzo

Il calciomercato invernale è ufficialmente aperto e il Potenza potrebbe sbloccare qualche trattativa nelle prossime ore. Il difensore è la priorità per questa finestra di riparazione. Saltato Cristian Riggio, in uscita dal Catanzaro, e prossimo a chiudere con il Monopoli, ecco che Antonello Giosa e Simone Sales potrebbero ritornare in rossoblu. E' in continuo monitoraggio la situazione su Antonio Sepe che deve liberarsi dal Nardò. Mentre a centrocampo sembrerebbe più vicino Michele Bruzzo, che non ha trovato spazio ad Avellino e tornerebbe dal prestito al Pontedera, dove nella passata stagione realizzò 5 gol. Infine il bomber Cianci dovrebbe restare in città e non passare al Bari.