Benevento. E' mini-emergenza in difesa in vista del Cagliari

Archiviata in fretta la sconfitta di ieri pomeriggio contro la capolista Milan, il Benevento di Pippo Inzaghi si è ritrovato questa mattina per riprendere gli allenamenti in vista della partita di mercoledì, fischio di inizio alle ore 12:30, contro il Cagliari alla "Sardegna Arena".

A tenere l'ambiente col fiato sospeso sono le condizioni di Gaetano Letizia, uscito anzitempo dalla sfida contro i rossoneri dopo aver calciato con potenza verso la porta di Donnarumma che ha, poi, deviato il tiro in corner. Per conoscere con precisione la diagnosi si dovranno attendere gli esiti degli esami ma, precauzionalmente, il terzino napoletano non dovrebbe prendere parte alla trasferta in terra sarda.

Il posto di Letizia potrebbe essere preso, sulla corsia di destra, da Foulon anche se non è del tutto da scartare l'ipotesi di Improta.

Chi potrebbe rivedersi di nuovo nell'elenco degli arruolabili è Maggio che potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi insieme allo spagnolo Iago Falque, anche egli assente contro il Milan. Non si conoscono, invece, le condizioni di Viola ed è quindi difficile fare una previsione sulla possibile convocazione per la partita contro il Cagliari.