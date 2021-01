Gladiator. Di Paola torna a vestire la maglia sammaritana

Certi amori, fanno dei giri immensi e poi ritornano: recita cosi una famosa canzone scritta ed interpretata da Antonello Venditti. E’ di queste ore, l’annuncio del ritorno in nerazzurro di Antonio Di Paola, esterno d’attacco che ha vestito il nerazzurro nelle ultime due stagioni agonistiche tra Eccellenza e Serie D.

L’attaccante napoletano ha iniziato la stagione con la Frattese in Eccellenza, poi l’interruzione per Covid e il conseguente passaggio alla Puteolana, con appena due partite disputate in maglia granata. L’esperto esterno d’attacco si è nuovamente trasferito nella città sammaritana per la gioia dell’intera tifoseria.

Di certo Di Paola troverà una squadra in salute, vogliosa di tornare al successo dopo la debacle interna ad opera del Monterosi, attualmente al primo posto del gruppo G. Con i recuperi di Marzano e Fazi, il Gladiator è ora al completo e si sta preparando per la prossima gara di campionato, in programma al Piccirillo, quando sarà di scena il Lanusei, compagine rossoverde che nell’ultimo turno di campionato ha liquidato il Team Nuova Florida per 5 reti a 1. Un avversario di tutto rispetto ma, con Antonio di Paola, i nerazzurri hanno tutto per poter tornare alla vittoria e per recitare un ruolo di tutto rispetto nella quarta serie nazionale.