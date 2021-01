Ascoli-Reggina, le scelte dei tecnici: Baroni non cambia

Ascoli-Reggina, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di serie B, ecco le scelte ufficioali dei due tecnici.

Baroni conferma Cionek e lascia fuori Stavropoulos, per il resto tutto come l'ultima gara: panchina per Denis e Charpentier.

Ascoli con Chiricò in avanti al fianco di Bajic.

Ecco gli undici di Sottil e Baroni:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Tofanari, Brosco, Quaranta, Pucino; Cavion, Buchel, Gerbo; Sabiri; Chiricò, Bajic. a disposizione: Sarr, Avlonitis, Corbo, Sini, Lico, Kragl, Eramo, Donis, Pierini, Vellios, Cangiano, Tupta. Allenatore: Sottil

REGGINA (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas. a disposizione: Farroni, Plizzari, Peli, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Mastour, Bellomo, Charpentier, Denis, Vasic. Allenatore: Baroni