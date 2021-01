Montesilvano-Taranto, termina con uno spettacolare 3-3

Montesilvano e Italcave Real Statte danno vita ad uno spettacolare 3 a 3. Il rammarico per le rossoblù è il triplo vantaggio, vanificato dalla rimonta delle abruzzesi. La partita ha regalato emozioni dall'inizio alla fine. Infatti, nel finale la compagine ionica poteva portare a casa l'intera posta in palio, ma l'arbitro nega il calcio di rigore. Statte che parte con Margarito, Violi, Soldevilla, Boutimah e Renata. Padrone di casa con Sestari, Ortega, Lucileia, Amparo e Bruna Borges.

La prima parte di gara è a tinte biancazzurre con le padrone di casa che spingono ma dinanzi a sè trovano una sontuosa Margarito. Il Montesilvano attacca mentre l'Italcave Real Statte trova la rete del vantaggio. Per le ragazze di Tony Marzella è un buon punto anche se la vittoria è sfuggita letteralmente dalle mani dopo il triplo vantaggio. Tuttavia, il match alla vigilia era considerato piuttosto ostico e, alla fine, così è stato. Un punto a testa e Italcave Real Statte che dovrà necessariamente vedere il bicchiere mezzo pieno in vista degli imminenti impegni di campionato. I complimenti arrivano dallo stesso coach rossoblù: "Faccio i complimenti alle mie ragazze in quanto giocare questa partita con un'intensità del genere è assolutamente impensabile".

TABELLINOMONTESILVANO-ITALCAVE REAL STATTE 3-3 (0-2 p.t.)

MONTESILVANO: Sestari, Amparo, Lucileia, Borges, Ortega, Coppari, D'Incecco, Ciferni, Jessika, Xhaxho, Belli, Esposito. All. Santangelo

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Soldevilla, Violi, Boutimah, Renatinha, Russo, Protopapa, Discaro, Pedroso, Demarchi, Mansueto. All. Marzella

MARCATRICI: 2' p.t. Renatinha (S), 4'; Boutimah (S), 5'; s.t. Mansueto (S), 13';Lucileia (M), 14'; Jessika (M), 16'; Jessika (M)

AMMONITE: D'Incecco (M), Ortega (M)

ARBITRI: Alessandra Carradori (Roma 1), Davide Fardelli (Cassino) CRONO: Alberto Onesti (Pescara)