Corim Città di Taranto, 6-3 al Cus Cosenza: prima vittoria nel 2021

Il primo match dopo le vacanze di Natale è il recupero dell’ottava giornata di campionato. Al PalaMazzola di Taranto si affrontano, la Corim Città di Taranto e il Cus Cosenza. La contesa è agonisticamente valida e per larghi tratti del match a fare da padrone è l’intensità più che la qualità. Le padrone di casa tentano di prendere in mano la partita e al 7’ con una doppia conclusione, la prima respinta e la seconda in fondo al sacco, di Gaudio si portano avanti.

Le ospiti rispondono subito e con un tocco vincente di Merante al 10’ trovano la parità. Nemmeno il tempo di festeggiare il pareggio, che le calabresi vanno ancora sotto: all’11’ Nasso serve Sommese, che con un preciso diagonale batte Aprile, per il nuovo vantaggio Taranto. Le rossoblù soffrono la reazione delle biancoverdi, che trovano subito la rete della nuova parità con una conclusione da fuori di Cataldo. Le ioniche accusano il colpo e quando mancano circa due minuti alla prima sirena subiscono la rete del 3-2 ospite, Galata sottomisura batte Cordaro per il vantaggio Cosenza. La prima frazione di gioco termina così, con le calabresi avanti di una rete. Nel secondo tempo la Corim Città di Taranto reagisce e riesce subito a ribaltare la contesa. La rete del pareggio è frutto di una bella azione di squadra: al3’ Giliberto serve Losurdo che non sbaglia e stabilisce la parità.

Taranto alza il ritmo e trova la marcatura del sorpasso, Nasso al 6’ supera tutti e calcia verso la porta, dopo il salvataggio sulla linea delle avversarie è ancora Losurdo a mettere dentro la sfera. Contenute le sfuriate ospiti, a portare un po’ di tranquillità ci pensa ancora Losurdo, che sigla la sua tripletta dopo un bell’assist di Nasso. Chiude le marcature sul finire di gara Veronica Calendi, che con il suo sinistro batte Aprile per il definitivo sei a tre. La prima gara dell’anno finisce con una vittoria per le ragazze di Mister Liotino, che si lanciano ancora in classifica. Mercoledì al “PalaFiom”, arriva la Salernitana.

IL TABELLINO:

Taranto, “PalaMazzola”

Domenica 03 Gennaio 2021, ore 16:00

Serie A2 girone D 2020/21 – giornata 8

Città di Taranto – Cus Cosenza: 6-3

Reti: Gaudio 7’ 31’’ PT (T), Merante 10’ 14’’ PT (C), Sommese 10’ 23’’ PT(T), Cataldo 12’ 50’’ PT (C), Galata 17’ 50’’ PT (C), Losurdo 3’ 30’’, 5’ 55’’,10’ 28’’ ST (T), Calendi 18’ 38’’ ST (T)