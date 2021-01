Cagliari. Contro il Benevento certe almeno tre assenze, Godin in forse

Nel lunch-match dell'Epifania, il Cagliari ospiterà il Benevento alla "Sardegna Arena". La compagine di Di Francesco, reduce dalla sonora sconfitta interna contro il Napoli per 4-1, non vince dallo scorso 7 novembre: 2-0 interno alla Sampdoria con reti di Joao Pedro (rigore) e Nandez.

I rossoblù sardi hanno inanellato, dall'ultima vittoria, 4 sconfitte (2 casalinghe e 2 esterne) e 4 pareggi (due casalinghi e due esterni) e occupano ora la quindicesima posizione in classifica con 14 punti.

Mister Di Francesco non avrà un compito facile contro la compagine sannita vista anche la sicura voglia di rivalsa dei giallorossi dopo la sconfitta interna contro il Milan, gara nella quale Schiattarella e compagni non hanno affatto demeritato. Il compito dei sardi è reso ancor più difficile dalle assenze con le quali dovranno fare i conti: non saranno sicuramente della contesa Lykogiannis, squalificato per un turno dopo l'espulsione rimediata contro il Napoli, Rog, recentemente operato dopo la lesione crociato anteriore ginocchio sinistro, e Faragò, vittima di una contusione alla coscia.

Da valutare, invece, le condizioni di Ounas e Godin: il difensore uruguaiano ex Inter potrebbe recuperare in extremis e ritrovare, quindi, posto al centro della difesa cagliaritana. Più difficile la presenza dell'esterno ex Napoli.

Foto: pagina ufficiale Facebook Cagliari Calcio.