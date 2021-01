Reggina, Baroni dopo il ko di Ascoli: "Bene per 70 minuti"

Marco Baroni, tecnico della Reggina, ha parlato in sala stampa dopo il ko di Ascoli maturato in rimonta:

"C'è grande rammarico, sino al 70' la squadra ha fatto forse la migliore partita, abbiamo tenuto bene il campo, non abbiamo concesso nulla. Poi siamo calati fisicamente e oggi commentiamo una sconfitta amara che ci deve servire. Abbiamo sempre portato pressione e pericolo nell'area avversaria, poi ci sono stati questi due episodi e siamo andati un pò indietro e in B può accadere di tutto se arretri. L'Ascoli aveva fatto ben poco per vincere, ma ci dobbiamo leccare le ferite e guardare avanti".

Sul cambio di Crisetig: "Lui ha avuto un problema muscolare dopo 10', a fine primo tempo poi ha chiesto il cambio".

Sulle altre sostituzioni: "La squadra rischia poco sino a quando gli esterni fanno il lavoro che devono fare. Chiaro che poi servono i cambi e nelle staffette abbiamo pagato. Situm, Liotti e Bianchi non ne avevano più, le cinque sostituzioni servono a mettere qualcosa di più dal punto di vista delle energie. Ho tenuto in campo giocatori offensivi per tentare di attaccare la loro area, se la squadra porta pressione e tiene il baricentro alto probabilmente non rischia di perderla".

Sulle ripartenze: "Non è stato un fatto di convinzione o altro, abbiamo sbagliato qualche scelta, abbiamo calciatori che per caratteristiche scelgono di non attaccare l'area. Dispiace perché i ragazzi hanno speso tantissimo, è l'ennesima gara in pochi giorni. Non voglio puntare il dito contro nessuno, ripeto che questa gara ci deve servire da lezione".