Reggina, le pagelle: Guarna, che errori! Baroni, cambi sbagliati

La Reggina cade ad Ascoli, rimonta che fa malissimo agli amaranto. Ecco le pagelle:

GUARNA 4,5 - Ha sulla coscienza, seppur in condivisione con altri, la sconfitta.

DELPRATO 6,5 - Quando Cangiano è dal so lato, la palla la vede con il binocolo. Altra prova molto positiva.

LOIACONO 6,5 - Di testa le prende davvero tutte, un muro.

CIONEK 6 - Paga dazio sul gol di Cangiano, quando arriva in ritardo in copertura sul giovane attaccante ascolano.

DI CHIARA 5,5 - Troppo diverso il contributo in termini di spinta e qualità e le sue effettive potenzialità. Assente dalla sua posizione sul gol dell'1.1

BIANCHI 6 - Primo tempo molto bene, va anche al tiro in due circostanze, nella ripresa in deciso calo. (dal 74' BELLOMO sv - Cambia sbagliato, non era la sua gara e il contesto giusto.)

CRISETIG 6,5 - Considerando le condizioni fisiche non perfette, infila 45' di buon livello. Bravo a schermare la difesa, ottimo lavoro in recupero e in chiusura. (dal 45' DE ROSE 5,5 - Non riesce a replicare la prova del compagno di squadra. Fallo da arancione e stavolta gli si chiede troppo per le sue doti.)

SITUM 6 - Spinge costantemente, anche nella fase più difficile dei suoi. Gli manca quel guizzo negli ultimi metri: ma o può passare la palla oppure andare al tiro, l'ubiquità è difficile da raggiungere. (dall'74' DENIS 5,5 - Non riesce a fornire quel contributo in termini di fisicità che ci si attende da un centravanti di peso. Ma neanche si può chiedere ad un 40enne, non al meglio, di fare la differenza.)

FOLORUNSHO 6 - Non può avere carica e energia infinita, nonostante i suoi 22 anni. Finché può lotta, poi deve alzare bandiera bianca.

LIOTTI 6,5 - Grande prova di sacrificio, ennesimo gol, è il terminale d'attacco preferito dei suoi compagni. Ed è paradossalmente anche il principale difetto di una squadra a cui mancano pezzi molto importanti. (dall'84' ROLANDO 5 - Per la seconda volta di fila subentra troppo molle e stavolta paga caro un suo svarione.)

RIVAS 6 - Gli si chiede la luna, lui ci arriva quasi, poi è sfinito e non può nulla nel convulso finale.

BARONI 5,5 - Un sconfitta bruciante, dopo aver assaporato l'ennesimo successo che lo avrebbe consacrato in mago. Cambi sbagliati, frutto anche di una panchina non all'altezza della serie B.