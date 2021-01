Roma e Lazio, due umori differenti: l'analisi delle due capitoline

La Roma si conferma in terza posizione alle spalle di Milan e Inter. La compagine di Paulo Fonseca supera anche lo scoglio Sampdoria nel diluvio di Roma con un'Olimpico inzuppato per la pioggia incessante. I giallorossi si impongono per una rete a zero: il minimo indispensabile, firmato dal bomber d'eccellenza Edin Dzeko per ottenere il massimo risultato possibile. Tre punti che mantengono alla larga sia Napoli - vittorioso sul campo del Cagliari - che Juventus, anch'essa ha ottenuto i tre punti in casa contro l'Udinese.

La posizione della Roma non è frutto della casualità. Capitolo Napoli e Bergamo a parte, i capitolini hanno messo in cassaforte un filotto di risultati utili consecutivi. L'identità di gioco e la continuità sono state le chiavi della scalata. Nella giornata di oggi è sbarcato Tiago Pinto, nuovo direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica. L'ex Benfica ha dimostrato di avere talento ed autentico maestro nelle plusvalenze. Le priorità restano i rinnovi di Pellegrini, Ibanez e Villar, giovani che fanno della Roma una squadra con un brillante futuro all'orizzonte. La colonna portante sarà sempre Edin Dzeko, capitano e leader di una squadra che ha saputo amalgamare freschezza ed esperienza nel miglior modo possibile. La Roma è sulla strada giusta, siamo a metà percorso, ma Fonseca sembra avere in mano un gruppo vero ben diverso da quello visto nelle passate stagioni.

La Lazio non ritrova la vittoria la beffa subita a San Siro contro il Milan nell'ultima sfida del 2020. Il nuovo anno si apre con un pareggio a Marassi contro il rivitalizzato Genoa dalla cura Ballardini. La compagine di Simone Inzaghi passa in vantaggio con il solito Ciro Immobile, giunto al 15esimo goal in diciassette presenze in questa stagione con la maglia biancoceleste, decimo in campionato. Il pareggio di Mattia Destro mostra le debolezze di una squadra che non sa esprimersi al massimo del suo potenziale, allo stesso livello della passata stagione per intenderci. Il nono posto certifica le difficoltà, l'obiettivo di raggiungere un posto in Champions League sembrerebbe piuttosto lontano, se consideriamo che le pretendenti - Napoli e Roma - macinano gioco e guadagnano punti giornata dopo giornata. Serve una corsa, si necessità la tanto citata continuità dal tecnico piacentino.

Dunque, due umori differenti dalle parti di Trigoria e di Formello. La Roma avrà dalla sua l'arduo compito di continuare il suo cammino, lungo il percorso tracciato mentre la Lazio dovrà trovare lo smalto dei giorni migliori per recuperare terreno e fiducia. Il calendario per i giallorossi vede una serie di partite da affrontare tra le mura amiche: Inter e Lazio all'Olimpico, Spezia prima in Coppa Italia e poi in campionato e Hellas Verona. La Lazio, invece, dovrà rispondere presente dalla prossima sfida contro la Fiorentina, poi Parma, Roma e Sassuolo. Calendario leggermente in salita ma, i biancocelesti hanno dimostrato di avere cuore e coraggio da vendere.