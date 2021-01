Il nuovo anno inizia bene dal punto di vista sanitario per il Borgosesia, i tamponi fatti ai giocatori granata hanno dato tutti esito negativo.

Domani quindi la formazione di Prelli scenderà in campo per il dodicesimo turno del girone A contro la Castellanzese, al "Comunale" i valsesiani non giocano dal 25 ottobre quando contro il Casale finì zero a zero.