Benevento vigile sul mercato ma senza follie o stravolgimenti

La parola d'ordine in casa Benevento per il mercato di gennaio è "non stravolgere il gruppo". Sia la società, nella persona del D.s. Foggia, che mister Inzaghi, intervistati sull'argomento, hanno più volte dichiarato che la squadra ha anzitutto la necessità di non essere stravolta in modo da non minare quanto di buono fatto fino ad ora.

D'altronde, al netto degli infortuni, la rosa del Benevento è comunque ampia per una neopromossa che deve pensare solo al campionato. La necessità di fare nuovi acquisti si è avvertita solo nelle ultime giornate allorquando gli infortuni hanno colpito un reparto, la difesa, con maggior frequenza.

Dove, magari, si potrebbe cercare qualche alternativa per poter anche variare la tipologia di gioco è l'attacco. Il nome che circola con frequenza nelle ultime ore è quello di Patrick Cutrone, attaccante classe '98 in forza alla Fiorentina ma di proprietà del Wolverhampton. Mister Inzaghi lo conosce molto bene per averlo lanciato ai tempi del Milan. Il ragazzo ha trovato poco spazio nella Fiorentina, sia con Iachini che con Prandelli, e gradirebbe cambiare aria tuttavia il nodo resterebbe legato alla formula con la quale portarlo nel Sannio. La società inglese concederebbe il prestito ma bisogna approfondire le eventuali condizioni: difficile che il prestito sia secco ma più probabile che i Wolves vogliano inserire un diritto o un obbligo di riscatto ad un prezzo intorno ai 15 milioni. Spetterà, eventualmente la trattativa decollasse, al D.s. Foggia limare i dettagli e condurre in porto l'affare.