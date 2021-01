Serie D, Cittanovese-Gelbison: ecco come seguire la gara

Torna in campo la serie D, la Cittanovese riceve la visita della Gelbison.

Sarà possibile seguire la gara in streaming sulla pagina ufficiale del club. Ecco le modalità:

La A.S.D. Cittanova Calcio informa che, nella giornata di mercoledì 6 gennaio 2021, a partire dalle ore 14,20, verrà trasmessa in diretta Facebook la gara interna contro la Gelbison, valida per la 10ª giornata d’andata del Campionato Nazionale di Serie D.

L’indirizzo Facebook per la visione dell’evento è @cittanovese.calcio ( pagina ufficiale ).

La partita potrà essere seguita attraverso due modalità specifiche, a seconda dall’appartenenza alle seguenti categorie:

Abbonati;

Non abbonati.

Per gli Abbonati la visione della partita è gratuita. All’Abbonato che ne farà richiesta ( attraverso una prenotazione al numero WhatsApp 379 2093270 ) verrà inviato un link, poco prima del fischio di inizio del match, con cui connettersi alla piattaforma dedicata.

Nel messaggio di prenotazione, l’Abbonato dovrà evidenziare nome, cognome, numero di abbonamento e settore di appartenenza.

Per i Non Abbonati, la visione della gara è consentita previo pagamento di un contributo di € 6.99, per come indicato sull’apposita area Facebook ( evento Cittanova – Gelbison ).

La vendita dell’evento è già attiva.

Per info scrivere a info@calciocittanovese.it o rivolgersi al numero 348 0396361.