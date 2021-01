Sorrento: preso in prestito Grimaldi dalla Juve Stabia

Il Sorrento 1945 è lieto di comunicare il tesseramento di Marino Grimaldi, classe 2002. Il giovane centrocampista arriva in prestito dalla Juve Stabia con la quale ha collezionato tre presenze di cui due in Coppa Italia contro Tritium e Pisa ed una in campionato contro il Monopoli.

"Sono molto contento di arrivare in una piazza importante come Sorrento. Mi metto a disposizione del mister per dare il mio contributo ogni volta che vengo chiamato in causa."