Marina di Ragusa-Castrovillari rinviata: la nota della LND

Ufficialmente rinviata Marina di Ragusa-Castrovillari, in programma mercoledì 6 gennaio. Casi Covid nella squadra siciliana, ecco la nota del club rossonero:

Con nota della Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale ha comunicato, a seguito di richiesta della Società Marina di Ragusa, per motivata documentazione da parte delle Autorita’ Sanitarie ed in virtu’ del numero di calciatori positivi e di quelli in fase di completamento della quarantena superiore a 3, che per causa di forza maggiore la gara tra Marina di Ragusa e Castrovillari, valida per la 10^ giornata del campionato di Serie D, in programma per giorno 6 gennaio p.v., e’ stata rinviata a data da destinarsi.

Sulla strada del Castrovillari Calcio ancora una volta problematiche relative al Covid-19 fanno slittare un’altra gara. Problemi si natura sanitaria nelle fila della squadra da affrontare non permettono il regolare svolgimento del calendario, per cui l’appuntamento con il terreno di gioco è rinviato alla 11^ giornata, in programma per giorno 10 gennaio p.v., tra le mura amiche contro la capolista Acireale.