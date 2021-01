Lavello-Puteolana domani non si giocherà. Constatata la positività di 4 calciatori campani al Covid-19, la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito il rinvio a data da destinarsi. Dunque niente ripartenza nel giorno dell'Epifania per la gara in programma per la decima giornata di serie D girone H per i due club.