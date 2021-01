Serie A. E' il milanista Calhanoglu l'MVP del mese di dicembre

Il premio MVP di dicembre è stato assegnato al calciatore del Milan Hakan Calhanoglu. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Juventus, in programma mercoledì 6 gennaio a San Siro.

La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 10ª alla 14ª della Serie A TIM 2020/2021.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 10 rossonero di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

- una performance di efficienza tecnica del 95%, con un picco del 97% nella gara contro la Lazio;

- riesce ad esaltare le qualità dei compagni grazie alla capacità di optare per le scelte di gioco ottimali (K-Solution 95%);

- è uno dei calciatori più efficaci in fase di possesso: completa con successo il 50% dei passaggi tentati ad alto coefficiente di difficoltà e sfiora il 95% di aggressività offensiva;

- grazie alla buona condizione atletica (efficienza fisica del 91%) e ad una raggiunta maturità tattica (K-Movement 93%) non ha mai cali di attenzione (non sbaglia mai i passaggi di difficoltà medio-bassa).

“Hakan Calhanoglu è certamente uno dei grandi protagonisti del nostro Campionato e in questa prima parte di stagione si è confermato un calciatore determinante. Le sue qualità tecniche, le giocate di alto livello e la capacità di mettersi al servizio dei compagni sono un vero valore aggiunto per il Milan, come dimostrano i 5 assist realizzati nel solo mese di dicembre dal centrocampista rossonero”, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.