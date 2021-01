Cagliari. Di Francesco: "Partita col Benevento spartiacque importante"

Il Cagliari, che non vince in campionato da novembre ed è reduce dalla sonora sconfitta interna patita dal Napoli, cercherà riscatto domani, giorno della Befana, contro il Benevento. Queste le parole del tecnico Di Francesco nella conferenza della vigilia:

"Il giudizio sulla squadra viene drogato dai risultati: col Napoli avevamo ripreso la partita e poi abbiamo subito gol ed espulsione. Loro hanno comunque meritato il risultato. In questo momento la squadra ha delle idee ma non un’identità. Con la perseveranza riusciremo a trovarla. Non possiamo essere contenti della classifica e della continuità della squadra: da quando c’è la pandemia questa squadra ha vinto pochissimo, ma questa non deve essere una scusante.

Nainggolan è un centrocampista che può giocare ovunque ma no ha i 90′ nelle gambe: domani potrebbe giocare ma voglio dare vantaggio dando indicazioni di formazione.

C'è bisogno di maggiore aggressività da parte di tutti, giovani e più esperti. Tutti devono migliorare. Dobbiamo, con la nostra aggressività e la nostro forza di volontà, sopperire al gap tecnico che abbiamo contro squadre più forti di noi.

La partita contro il Benevento per me è un spartiacque importante: una vittoria potrebbe cambiare le prospettive e noi abbiamo bisogno di vincere.

Questa squadra ha voglia, lo vedo negli allenamenti: vedo sedute di una qualità importante ma manca continuità in partita. Cercheremo di cambiare qualcosa. Sono arrabbiato perché questa squadra può fare di più e avere una classifica diversa.

Godin non recupera, lo stesso vale per Faragò, Klavan e Ounas. In pratica non recuperiamo nessuno di quelli assenti contro il Napoli. Speriamo di riaverne un paio per la Fiorentina.

Il Benevento è una delle sorprese in positivo del campionato. Sono propositivi, hanno recuperato gare contro squadre importanti e ha subito sconfitto non meritate come quella a Sassuolo e quella di domenica contro il Milan. Stanno facendo bene, giocano in verticale e sono pericolosi quando ti attaccano. Dobbiamo cercare di vincere contro una squadra molto in forma".