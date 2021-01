Cittanovese, Infantino: "Contro la Gelbison gara difficile"

Il tecnico della Cittanovese, Infantino, intervenuto ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della gara contro la Gelbison, ha dato la carica ai suoi, che vogliono riprendere la marcia dopo quattro ko di fila.

“Ci aspetta una partita difficile, come sempre, contro una squadra che ha calciatori importanti. Loro giocano con il 3-5-2 e sono molto compatti. Noi guardiamo in casa nostra per riprendere il cammino delle vittorie e dei punti in classifica. L’atteggiamento mentale è quello che conta ed è quello che dobbiamo ritrovare. A Messina abbiamo visto qualcosa, ma dobbiamo migliore sempre. Stiamo ritrovando compattezza e consapevolezza”.

Continua Infantino, che deve fare a meno degli squalificati Crucitti, Silenzi e Cosenza, ma ha dalla sua il neo arrivato Napolitano: “Le assenze? Noi non ci fermiamo a rimuginare, siamo concentrati su chi c’è e può dare una mano. Ho una rosa importante e tutti sono pronti per dare battaglia. Dal mercato è arrivato Napolitano, ma domani tutti devono dare una mano, come ogni partita. Dobbiamo dimostrare sul campo quello che siamo, sul piano tecnico e morale”.