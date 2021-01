La Viterbese smentisce: "Per Gentile nessun accordo con il Foggia"

Nessun accordo tra il Foggia e la Viterbese per il trasferimento del centrocampista Federico Gentile. E' quanto riferito dalla società laziale dopo le dichiarazioni del dt rossonero Ninni Corda, in merito al passaggio saltato dell'ex capitano del Foggia in gialloblu.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito della Viterbese:

In relazione alle dichiarazioni rilasciate a Foggiatoday.it dal direttore tecnico del Calcio Foggia 1920, Sig. Ninni Corda, la società U.S. Viterbese 1908 intende chiarire che nessuna trattativa con il club pugliese è stata conclusa. Contrariamente a quanto riferito dal Sig.Corda nessuno ha cambiato idea ma, come spesso accade nel mondo del calcio, non sono stati raggiunti gli accordi utili per completare il trasferimento del calciatore Gentile Federico al quale vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.