Potenza, ufficializzato Bucolo C'è fiducia per l'operazione Sepe

Con il rituale selfie di rito il presidente del Potenza Caiata ha ufficializzato il primo colpo del mercato invernale targato Rosario Bucolo. Il centrocampista siciliano è a tutti gli effetti un calciatore rossoblu. Intanto Antonio Sepe è stato messo fuori rosa dal Nardò, ma c'è fiducia nell'operazione che porterebbe l'uruguaiano in città. In difesa attenzione per l'under Erasmo Mulè, classe 1999 della Juventus, che alla Juve Stabia ha trovato poco spazio e per domani si attende una risposta. Ieri non si è allenato Di Somma per un fastidio al ginocchio e potrebbe essere in dubbio la sua presenza domenica contro il Bisceglie.