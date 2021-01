Benevento. Moncini out a Cagliari: "La caviglia non è ancora guarita"

Come si è potuto notare dalla lista dei convocati da mister Inzaghi per la trasferta di domani contro il Cagliari, Gabriele Moncini non figura nell'elenco di coloro che partiranno alla volta della Sardegna. A chiarire i motivi del forfait è stato lo stesso attaccante giallorosso attraverso il suo profilo Instagram:

"Purtroppo la caviglia non è ancora guarita... fortunatamente niente di grave... adesso si lavora per poter tornare a dare una mano alla squadra in un momento così importante!!!".

E', dunque, la caviglia già infortunata contro il Bologna a dare ancora problemi a Moncini che ha incassato la solidarietà e l'affetto di tanti suoi compagni: Lapadula, Foulon, Dabo, Iago Falque, Hetemaj e Viola hanno espresso la propria vicinanza all'attaccante commentando il post.