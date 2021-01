Real Agro Aversa. A poche ore dall'Altamura firma una punta classe '98

Colpo in mediana del Real Agro Aversa: arriva in casa normanna, a poche ore dal match con l'Altamura (domani, 6 gennaio, alle 14.30) Vittorio Palumbo, classe 1998, fratello del bomber Roberto Palumbo. Vittorio Palumbo già da alcuni giorni si stava allenando col gruppo e stamattina è stato tesserato col trasferimento dal Formia alla società del presidente Guglielmo Pellegrino. Il calciatore è già pure partito con la squadra in direzione Maratea dove soggiornerà il gruppo prima della partenza di domani verso Altamura.

Cresciuto calcisticamente nel Grosseto e nell’Az Picerno Calcio (in quest’ultima squadra ha collezionato 19 presenze e 1 goal), Vittorio approda successivamente a Taranto, totalizzando 10 presenze e 2 goal (stagione sportiva 2017/2018). Dopo l’esperienza pugliese, il giovane Palumbo ha debuttato in serie C con la maglia della Fermana Calcio per poi trasferirsi a metà stagione alla Vastese. Nella squadra abruzzese ha totalizzato 13 presenze. Ultima esperienza quella in terra laziale con il Formia. Centrocampista fisico e versatile, grazie alle sue doti tecniche si adatta perfettamente al modulo a 3 e a 4.