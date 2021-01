Cavese, Santoriello:"A lavoro per rinforzarci,non pensiamo a cessioni"

Grande attesa tra i tifosi della Cavese per le mosse della società sul mercato. Il presidente Santoriello, tramite i canali ufficiali, ha dichiarato:

“In questo momento stiamo lavorando per rinforzare la rosa e per renderla più competitiva, ci sarà bisogno dell’apporto di tutti. Al momento quindi non pensiamo alle cessioni, come si è letto in questi giorni su alcuni organi organi di stampa, ma ad offrire a mister Campilongo quante più scelte possibili per raggiungere quanto prima la salvezza. Sabato c’è il Palermo e siamo tutti chiamati a dare di più.”