Taranto, ufficiale l'arrivo di Augusto Josè Diaz

Il Taranto comunica attraverso una nota ufficiale che Augusto Josè Diaz è un nuovo calciatore rossoblù. L'argentino, classe 1992, ha militato nella passata stagione nel Fasano. Dunque, il tecnico Giuseppe Laterza conosce il suo nuovo attaccante. Dopo una breve esperienza in Spagna con la casacca del Real Balompedica Linese in Segunda Division B Diaz ritorna a giocare in Serie D. Nella stagione 2019/2020 ha collezionato 29 presenze e 9 goal, con la casacca dei Delfini punterà a fare molto meglio.