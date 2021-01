Savoia, tris sul mercato: Esposito, Sorrentino e...

L’U.S. Savoia comunica a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi di aver acquistato il diritto delle prestazioni sportive dell’esterno di fascia classe 2000 Christ Manca Kouadio. Il calciatore è reduce da due importanti esperienze con la Primavera del Cagliari – 2017/2019 – e del Torino la scorsa stagione.

Contestualmente la Società comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive dell’esterno di fascia Gennaro Sorrentino. Il calciatore dal 2016 al 2018 ha indossato la maglia dell’Herculaneum sotto le dipendenze della famiglia Mazzamauro totalizzando 53 presenze e 15 reti. Il classe 1988 si trasferisce all’U.S. Savoia 1908 dal Portici.

Altresì si comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive dell’attaccante Gennaro Esposito. Per lui si tratta di un ritorno avendo indossato la maglia dei Bianchi dal 2016 al 2018, centrando una promozione in Serie D nella stagione 2017/2018. Il calciatore arriva dalla Puteolana 1902.