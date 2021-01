Cittanovese, Viola: "Gelbison forte, ma a noi non manca nulla"

Alessio Viola è la punta di diamante della Cittanovese che è pronta a sfidare la Gelbison.

L'attaccante calabrese si è concesso ai microfoni del sito ufficiale in vista della gara di merco0ledì pomeriggio:

“La Gelbison è una squadra forte e organizzata, ma noi non siamo da meno. Io sono a disposizione del mister per dare un contributo ai compagni. So di poter fare bene e mi sento pronto. So che su di me c’è attenzione. Devo mettere a disposizione l’esperienza, i gol e il supporto. I miei compagni si aspettano questo da me. A questa squadra non manca davvero niente per fare bene. Ripartiamo dalla partita contro il Messina, uniti e combattivi. Senza frenesia, abbiamo qualità per gestire ogni fase del match”.