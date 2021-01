La lista Esposito chiede sospensione delle elezioni del CR Basilicata

Dopo l'esclusione della lista Esposito, con la sola lista Rinaldi pronta a correre per le elezioni del rinnovo del Comitato Regionale FIGC Basilicata, riceviamo e pubblichiamo quanto segue:

"L’avv. Luca Lorenzo in riferimento all’assemblea emarginata in oggetto, prevista per il 7 gennaio 2021 presso l’Hotel Santa Loja di Tito Scalo, denuncia la situazione di grave pericolo per la salute pubblica in atto, in quanto le elezioni predette sono state indette senza considerare in alcun modo la grave situazione epidemiologica esistente che metterebbe in serio rischio la salute di tutti gli operatori impegnati nelle operazioni elettorali, nella specie Presidente dell’Assemblea, componenti del collegio elettorale di garanzia, dipendenti del CR Basilicata, nonché i rappresentanti delle società votanti ed i candidati stessi, ovvero circa 200 persone partecipanti, non essendo stato previsto un protocollo adeguato atto a garantire, come da norme di legge, la tutela delle condizioni igienico sanitarie nelle predette operazioni elettorali, in spregio alle norme emanate nel D.L. 125/2020 che ha prorogato fino al 31.01.2021 lo stato di emergenza nazionale e che ha, quindi, prorogato la sospensione dei convegni, dei congressi e degli altri eventi fino a tale data.

L’indizione dei comizi elettorali nel mezzo della pandemia, senza per altro alcun protocollo di sicurezza specifico da applicare, costituisce una grave VIOLAZIONE del D.L. 125/2020, della L. 74/2020 del DPCM 18 ottobre 2020 (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5), e raffigura un grave eccesso di potere, situazione già portata all’attenzione del TAR di Basilicata con ricorso RG N 2021/06 del 5.01.2021, in attesa di determinazioni urgenti da parte del Presidente con decreto inaudita altera parte.

Il DL 125/2020, infatti, ha prorogato fino al 31.01.2021 lo stato di emergenza nazionale e che ha, quindi, prorogatola sospensione dei convegni, dei congressi e degli altri eventi fino a tale data, per altro già vietati dal D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (L. 74/2020) che, nel vietare l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ha disposto che gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 8).

Medio tempore il DPCM 18 ottobre 2020 (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5) aveva già sospeso “tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”, introducendo per gli enti pubblici “l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza”.

Nel caso di specie nessun protocollo di sicurezza è stato previsto per garantire la prevenzione da contagio da Sars-Covid 2, con rischio elevatissimo per la pubblica incolumità e violazione di legge e di dispositivi.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Si chiede alle SS.VV. voler disporre, con effetto immediato, la sospensione della data delle predette elezioni, al fine di tutelare la salute pubblica ed impedire che in conseguenza della creazione di un possibile focolaio non si aggravi in Basilicata l’emergenza pandemica, e che le stessi si svolgano con modalità telematica da remoto".