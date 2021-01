Potenza, è fatta per Gigli Domani l'arrivo in città del difensore

Colpo per il reparto arretrato. Il Potenza ha raggiunto l'accordo telefonico con il difensore centrale Nicolò Gigli, che domani raggiungerà il capoluogo di regione. 25 anni da compiere il prossimo 11 gennaio, nel precedente anno solare, ha vestito la maglia del Sudtirol (era arrivato a Bolzano il 3 gennaio 2020 dopo essersi svincolato dal Rieti), è alto 190 cm per 88 kg di peso forma, piede sinistro, dai solidi fondamentali. Ha iniziato a giocare nell’Asd Savio Roma ed è cresciuto e maturato nel settore giovanile della Fiorentina, lanciato in Primavera da Leonardo Semplici, è approdato nel 2011 in nazionale under 16, convocato da Daniele Zoratto. Nella stagione 2015/2016 ha vestito la casacca del Lecce in serie C per poi rientrare alla Fiorentina. Vanta un trascorso con le casacche del Matera e della Ternana, prima dell’approdo a Rieti dove è restato fino al dicembre 2019 ed infine l'ultima esperienza con il Sudtirol.