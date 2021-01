Francavilla-Brindisi: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio ''Nunzio Fittipaldi'' di Francavilla in Sinni le formazioni di Francavilla e Brindisi, che si affrontano alle 14:30 nel match valevole per la 10° giornata del Girone H del campionato di Serie D. Questi i ventidue titolari che scenderanno in campo dal primo minuto:

FRANCAVILLA: in attesa di comunicazione.

BRINDISI: Pizzolato, Nives, Sicignano, Iaia, Gori, Palumbo, Boccadamo, Botta, Forbes, D'Angelo, Franzese. Allenatore: Claudio De Luca.

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta della partita sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/francavilla-brindisi/360989.html