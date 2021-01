Cagliari-Benevento 1-2: giallorossi corsari in Sardegna con Sau e Tuia

Alla “Sardegna Arena”, per la 16a giornata di Serie A, va in scena il match tra Cagliari e Benevento. I rossoblù di Di Francesco sono a caccia di una vittoria che manca dallo scorso novembre; i giallorossi di Inzaghi vogliono riscattare prontamente l’immeritata sconfitta patita contro la capolista Milan.

Nei sardi c’è il debutto dal 1’ di Nainggolan, primo colpo di mercato degli isolani nella finestra di mercato di gennaio. Nei sanniti Sau, ex della partita, ritrova il posto da titolare a scapito di Caprari che parte dalla panchina; al posto dell’infortunato Letizia c’è Improta che agirà da terzino destro.

La prima emozione arriva al 12’: l’arbitro Abbattista prima concede un rigore per fallo di Cragno su Lapadula salvo poi cambiare decisione dopo aver rivisto l’azione al VAR. Al 19’ è ancora il Benevento a rendersi pericoloso con l’ex Sau che, lanciato da Lapadula, a tu per tu con Cragno, prova a superarlo ma il suo diagonale termina di poco fuori. Al 23’ tentativo di Nainggolan dalla metà campo: il belga prova a sorprendere Montipò che, però, recupera e mette in angolo. Sul corner successivo, svetta Pavoletti di testa indirizzando verso la porta, Joao Pedro sfiora e la palla finisce in fondo al sacco per il vantaggio del Cagliari. Il Benevento non demorde e agguanta il pareggio al 41’: lancio di Schiattarella per Sau, l’ex della partita brucia i due centrali del Cagliari e, di prima, fa secco anche Cragno. L’1-1 dura solo 3’ perché il Benevento mette la freccia e sorpassa il Cagliari: sugli sviluppi di una punizione, Sau serve Insigne che, arrivato sul lato corto dell’area di rigore sarda, mette al centro dove Tuia va di testa e mette la palla alle spalle di Cragno. Dopo 3’ di recupero il signor Abbattista manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo. Il direttore di gara assegna 5' di recupero e nel finale c'è un lampo di Simeone che prova il tiro dal limite ma Montipò, ben piazzato, disinnesca il pericolo. Al triplice fischio, dunque, il Benevento batte il Cagliari per 2-1 alla "Sardegna Arena": i sardi allungano a 9 la serie di partite senza vincere.

IL TABELLINO

La ripresa comincia con il Benevento ancora pericoloso: punizione dalla trequarti battuta da Sau, palla a centro area per Glik che stacca di testa ma la sfera è facile preda di Cragno. Al 60’ ci prova Sottil, entrato ad inizio ripresa per Caligara, dal limite: Montipò è attento e mette in angolo. All’85’ il Cagliari resta in 10 uomini: Nandez e Caprari vengono a contatto, Abbattista li ammonisce entrambi ma il cagliaritano eccede nelle proteste e si vede sventolare il secondo giallo in rapida successione e guadagna in anticipo gli spogliatoi. Al 90’ ci prova Dabo, appena entrato, dal limite ma la palla viene deviata da un difensore e termina in corner.