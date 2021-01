Taranto-Real Aversa, i campani chiedono la vittoria a tavolino

Le polemiche non sono terminate: il Real Aversa ha chiesto la vittoria a tavolino della gara disputata al Teresa Miani di Ginosa contro il Taranto. I campani hanno recriminato il fatto che il terreno di gioco non fosse a norma come previsto da regolamento per il campionato di Serie D. Dunque, secondo la ricostruzione dei fatti la dirigenza della Real Aversa avrebbe chiesto a gran voce la vittoria per 0-3 perché le misure del Miani non rispettavano quelle standard per disputare una partita di Serie D. Mercoledì 13 gennaio il giudice sportivo discuterà questo ricorso presentato dalla compagine campana. Ricordiamo, inoltre, che la sfida del 20 dicembre scorso è terminata con il punteggio di 2-1 con le reti di Rizzo e Santarpia per i rossoblù e di Mariani per il Real Aversa.