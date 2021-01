Cagliari. Di Francesco: "Siamo in crisi: la sola cura è il lavoro"

Il Cagliari, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Benevento, è alla nona partita consecutiva senza vittorie. Questo il commento di mister Di Francesco, allenatore dei rossoblù nel post-gara:

Il primo tempo mi è piaciuto molto, spiace aver buttato tutto all'aria in due minuti: non è la prima volta che accade. L'unico modo per migliorare è il lavoro: purtroppo noi lavoriamo bene ma in campo non se ne vedono i frutti. Non è servito nemmeno inserire calciatori con maggiore esperienza. Siamo in crisi, è inutile negarlo. Abbiamo provato a vincere ma ora bisogna guardarci dietro, con grande umiltà.

Nandez si era innervosito. Non so cosa sia successo ma ci sono stati episodi, e la gara in generale, non gestiti bene dall'arbitro. Però non voglio che questo sia un alibi.

Godin ci manca, con lui in campo abbiamo sempre vinto. Lo abbiamo voluto con fermezza e ora ne sentiamo la mancanza.

Abbiamo un'opportunità domenica, sono davvero dispiaciuto per questa situazione ma è una nostra responsabilità e solo noi dobbiamo e possiamo uscirne stando uniti e compatti.

Esonero? È una domanda che bisognerebbe fare alla società, in questo lavoro è normale.

Una vittoria sarebbe necessaria per uscire dal tunnel. Giochiamo bene ma alla prima difficoltà ci sciogliamo, dobbiamo giocare da squadra e fare le cose che sappiamo senza perdere qualità".