Benevento. Inzaghi: "L'obiettivo resta la salvezza, piedi per terra"

Pippo Inzaghi è visibilmente contento dopo la vittoria del suo Benevento sul campo del Cagliari che certifica ancora di più l'ottimo stato di forma dei giallorossi visibile anche dalla classifica che sorride a Schiattarella e compagni. Questo il commento del tecnico dei sanniti nel post-gara:

"La salvezza resta il primo obiettivo: sarà difficile e non dobbiamo montarci la testa. I ragazzi stanno andando oltre ogni aspettativa. Ormai faccio fatica a trovare aggettivi per descrivere una squadra come noi, una neo promossa, che fa partite del genere.

Per come si allenano i ragazzi in settimana so di poter pescare ad occhi chiusi. Oggi abbiamo vinto con Improta terzino destro, lui che è un attaccante. Sau è una garanzia: l’anno scorso è stato determinante per la vittoria del campionato. Improta deve conservare questa mentalità perché è quella giusta. Ora dobbiamo volare bassi e goderci le partite, consapevoli di stare facendo qualcosa di incredibile.

Per quanto riguarda il mercato dobbiamo anzitutto salvaguardare il gruppo dei record in B. Abbiamo perso Letizia, giocatore per noi importante: se la società dovesse trovare giocatori giusti, sia umanamente che tecnicamente, si farà trovare pronta.

La Serie A la conosciamo. Se perdi sette o otto partite ti ritrovi a lottare per la salvezza. Ci davano per retrocessi già ad inizio campionato; io, invece, credo che avremmo meritato più fiducia dopo il campionato scorso. Questo ci deve dare quella rabbia che serve per raggiungere gli obiettivi. Quando inizia una partita, l'impressione è che siamo spacciati; ora, però, tutti cominciano a temerci e a rispettarci.

In serie A se rinunci a giocare perdi le partite. Dobbiamo essere compatti e pressare alti quando possibile: oggi lo abbiamo fatto bene. Nonostante ci siano degli esordienti in rosa, stiamo giocando da squadra matura. Ho la sensazione che, se non perdiamo l'umiltà, potremo giocarcela.

Ora guarderò la partita di mio fratello Simone e poi, stasera, con calma, mi godrò Milan-Juventus".