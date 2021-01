Tra Gladiator e Lanusei regna l'equilibrio: è pari a reti bianche

Termina a reti bianche lo scontro salvezza tra Gladiator e Lanusei. Partita abbastanza spigolosa nella prima frazione di gioco fatta da diversi falli prevalentemente a centrocampo.

E' della compagine nerazzurra la prima occasione pericolosa quando Maraucci, di testa servito dalla sinistra, spedisce di poco a lato una grande occasione per passare in vantaggio, corre il minuto 42. Due minuti dopo, Falco calcia in diagonale ma la sfera termina di poco a lato. Finisce cosi la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo di gioco, le occasioni pericolose arrivano sempre nel finale con Strianese che colpisce la traversa e, nell'ultimo minuto di recupero, sempre Maraucci colpisce di testa con la sfera che termina di poco a lato. Queste le occasioni di una partita nella quale i nerazzurri meritavano i tre punti.

Al termine dell'incontro mister Santonastaso commenta cosi la prestazione dei suoi: "Siamo qui a commentare un altra ottima prestazione della squadra. Abbiamo creato cinque-sei occasioni ma non siamo stati abbastanza cinici da sfruttarle. Purtroppo parliamo ancora di un altro zero a zero".

Dopo questa partita i nerazzurri torneranno, da domani pomeriggio, ad allenarsi per preparare la prossima sfida contro la Torres, altra compagine in cerca di punti per la salvezza. Quella contro la compagine sarda rappresenta un nuovo banco di prova per tornare al successo e, la prossima gara, dirà molto sulle reali ambizioni della compagine nerazzurra.