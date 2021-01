Sassuolo-Genoa 2-1, Boga e Raspadori affondano il grifone

Il Sassuolo sconfigge 2-1 il Genoa nella sedicesima giornata di Serie A e si rilancia dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta dell'ultimo turno. Pace fatta tra De Zerbi e Djuricic, con il numero 10 neroverde che torna in campo dal 1' minuto alle spalle di Caputo. Nelle file del Genoa al centro dell'attacco ci sono Shomurodov e Scamacca. Cronaca. Prima palla gol al minuto 18 con il palo dell'ex Scamacca a Consigli battuto. Alla mezz'ora il Sassuolo perde Berardi per infortunio, per lui a rischio la prossima partita contro la Juventus, al suo posto De Zerbi mette dentro Defrel. Il primo tempo finisce 0-0 senza tantissime emozioni.

La ripresa si apre con il gol del Sassuolo al 52' con Boga dopo aver fatto essersi liberato di Masiello. Il vantaggio neroverde dura però solo una decina di minuti, perchè al 54' Shomurodov trova la rete del pareggio su assist di Ghiglione. La partita si mantiene sull'equilibrio, finchè a 7 minuti dal termine il giovane Raspadori lasciato solo in area dai difensori rossoblù mette in rete per il gol del 2-1 del Sassuolo. Con questo risultato finisce la partita. I neroverdi si rilanciano dopo la sconfitta di Bergamo, mentre il Genoa subisce la prima sconfitta della nuova era Ballardini.