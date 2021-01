Serie D, colpo Picerno a Bitonto 0-0 Rotonda Perde il Francavilla

Gran colpo che nel Picerno nella prima gara del 2021 che espugna Bitonto e accorcia ad un punto dalla vetta. Nel girone H di serie D la formazione melandrina nei primi 7' della ripresa con Albadoro ed Esposito mettono ko i padroni di casa e conquistano la seconda vittoria consecutiva. Nello stesso raggruppamento il Francavilla cede al Brindisi con Botta per la seconda gara di fila. Ottimo punto per il Rotonda che blocca sul pari a reti inviolate l'Acireale primo in classifica alla vigilia della gara. I lupi del Pollino non ottenevano un punto lontano dal Di Sanzo dalla trasferta della quarta giornata a Rende per 1-1.