Il Savoia piega il Giugliano, Aronica: "Felice per la reazione"

Il Savoia vince il derby battendo per 3 a 0 il Giugliano: successo netto degli ospiti che dilagano nella ripresa.

Il commento del mister Salvatore Aronica: “Avevamo necessità di riprendere l’anno nel migliore dei modi, venivano da partite non brillanti siamo stati bravi e sono felice di come abbia reagito la squadra. Credo che i ragazzi abbiano sempre dato il massimo e si sono sempre contraddistinti per impegno e voglia. Abbiamo lavorato senza sosta facendo grandi sacrifici. Il presidente non si tirerà indietro nel caso ci fosse bisogno di rinforzi”.