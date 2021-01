Roma, vittoria di carattere a Crotone: doppio Mayoral, finisce 1-3

La Roma vince e guadagna punti fondamentali per consolidarsi in terza posizione. La compagine guidata da Paulo Fonseca ottiene una vittoria cruciale contro una squadra che lotta per la salvezza. Stroppa chiedeva un trend differente ai suoi, così non è stato, poiché allo Scida si è presentata una Roma attenta e cinica. Infatti, dopo 45' i giallorossi hanno fissato il punteggio sullo 0-3.

Il migliore in campo, senza ombra di dubbio, lo spagnolo Mayoral, autore di una doppietta. La terza rete è arrivata dal solito e implacabile Mkhitaryan: ottavo goal e vero fattore aggiunto di questa squadra. L'armeno è il motore dei capitolini, un centrocampista tuttofare e sempre presente nelle azioni offensive. La forza della Roma è la concretezza sotto porta e la voglia di chiudere il match quanto prima. Infatti, i giallorossi hanno segnato ben 22 reti nella prima frazione di gara: un record, se consideriamo i cinque maggiori campionati europei.

Sfuriata nel primo tempo e ordinaria amministrazione nel secondo. Possiamo riassumere in questo modo la gara valevole la 16° giornata di Serie A. Il match contro il Crotone dimostra il cambiamento di una squadra nettamente più concreta e consapevole dei propri mezzi rispetto alla passata stagione. Il terzo posto o perlomeno la qualificazione in Champions è alla portata dei ragazzi di Fonseca. Nel prossimo turno, ci sarà la prova del 9: all'Olimpico farà l'Inter, sconfitto al Ferraris dalla Sampdoria. Gli uomini di Conte cercano riscatto, i giallorossi, invece, vogliono conferme in un big match importantissimo per iniziare a sognare. Infatti, i nerazzurri sono a meno tre punti e con una vittoria ci potrebbe essere l'aggancio. Dopo Napoli e Bergamo, Fonseca non vorrà sbagliare un'altra gara cruciale.