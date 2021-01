Lazio, Caicedo e Immobile stendono la Fiorentina

La Lazio vince una partita fondamentale. I tre punti erano una priorità assoluta per avvicinarsi alla zona europea e non lasciare punti per strada. All'Olimpico arriva una Fiorentina agguerrita e affamata di punti. Dopo la vittoria allo Stadium contro la Juventus e il pareggio a reti bianche al Franchi contro il Bologna, Prandelli chiede una scossa ai suoi per uscire definitivamente dalla crisi di risultati. Dall'altra Inzaghi, dopo il pareggio in casa del Genoa ha più volte chiesto continuità per ritornare ai livelli della passata stagione.

Il match si mette subito sui binari giusti per i biancocelesti: Caicedo segna e regala il vantaggio agli aquilotti. La Viola attacca ma spreca tanto, la Lazio amministra e con ordine cerca il raddoppio. Quest'ultimo arriva proprio dai piedi di Ciro Immobile, bomber implacabile come sempre. Nel finale è Vlahovic dal dischetto a rendere meno amara la sconfitta. Adesso, la Lazio si rimette in carreggiata mentre la Fiorentina non dovrà assolutamente inciampare in passi falsi onde evitare di essere risucchiata nella zona rossa della classifica.