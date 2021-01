Potenza e Monopoli pensano allo scambio Ricci-Giosa Non rinnova Panico

In queste ore si sta ragionando su uno scambio Ricci-Giosa. Potenza e Monopoli stanno lavorando per la trattativa, ma è intricata e complessa. Sicuramente non si svilupperà in questa settimana, però a partire dalla prossima potrebbero esserci novità. Il centrocampista rossoblu non vorrebbe lasciare il capoluogo di regione, mentre il difensore centrale tornerebbe volentieri nella sua città. Mentre nelle ultime ore l'esterno sinistro Ciro Panico ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Stando ai bene informati si tratta di dichiarazioni del calciatore del procuratore di non proseguire il discorso e non di una trattativa saltata.