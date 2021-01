Borgosesia-Castellanzese 1-2, inizia male il 2021 granata

Si gioca finalmente al “Comunale”, dopo più di due mesi di stop tra meteo e rinvii per la pandemia ed è un ritorno amaro per il Borgosesia che perde un match importante per la lotta salvezza e sprofonda in classifica.

La cronaca Sul sintetico di Borgosesia si sfidano la compagine granata di mister Prelli e la Castellanzese di Mazzoleni. Il primo tempo viene impattato dalle due compagini con un buon ritmo, un’occasione a testa nei primi dieci minuti con Barlocco protagonista di una bella parata al 6' e una bella triangolazione dei padroni di casa con il tiro di capitan Rizzo che si spegne tra le braccia di Indelicato. Al 10' arriva la prima e unica rete della prima frazione con Mecca bravo a trafiggere Barlocco in area piccola e portare avanti i neroverdi; il Borgosesia prova a mettere giri nel motore, la Castellanzese riparte in contropiede ma entrambi i portieri non corrono rischi. Secondo tempo decisamente più vivo, al 15’ arriva il raddoppio degli ospiti con Colombo che é bravo a sfruttare un batti e ribatti in area e battere un incolpevole Balocco. Passano solo due minuti e il Borgosesia accorcia le distanze: punizione dalla trequarti sinistra e sul secondo palo Ghilardi infila la sua rete con un maldestro autogol; il Borgosesia preme ma al 21’ sono ancora i neroverdi a rendersi pericolosi con un tiro di Chessa che però finisce alto. Al 32’ opportunità per il pareggio granata, ancora una volta è la difesa ospite a mettersi in difficoltà con un tocco di Alushaj che di poco finisce a lato rischiando il secondo autogol di giornata. Spinge sull’acceleratore la squadra di Prelli ma il risultato non si sblocca. Dopo 4 minuti di recupero il signor Aldi di Finale Ligure manda tutti sotto la doccia con la vittoria esterna dei neroverdi.

BORGOSESIA - CASTELLANZESE 1-2

Reti: 10’ pt Mecca (C), 15’st Colombo (C), 17’ aut. Ghilardi (C).

Borgosesia: Barlocco, Pezziardi, Russo (30’ st Baiardi), Rizzo, Confalonieri, Menga, Matera( 41’st Iannacone), Pettinaroli (8’ st Bernardo), D’Amuri (22’ st Calì), Bramante, Aloia.A disposizione: Galli, Beretta, Areco, Rovei, Monteleone.All: Prelli.

Castellanzese: Indelicato, Concina, Perego G.(45’ st Giugno), Alushaj, Perego A.(35’ st Fusi), Chessa(40’ st Zazzi), Negri(35’ st Marcone), Colombo(35’ st Corti), Bigotto, Mecca, Ghilardi.A disposizione: Cirenei, Molinari, Manfrè, Sestito.All: Mazzoleni

Arbitro: Aldi di Reggio Emilia.

Note: Ammoniti Negri (C), Fusi (C) e Matera (B). La partita è stata disputata a porte chiuse.